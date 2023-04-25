بعد سيطرة أحد طرفي القتال على مختبر.. "الصحة العالمية" تُحَذر من "خطر بيولوجي" بالسودان

وبحسب "رويترز" فقد لَقِيَ ما لا يقل عن خمسة من العاملين في مجال الإغاثة في السودان حتفهم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، وعلّقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة، أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.