الأردن: ليس لإسرائيل أيُّ حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه الاقتحامات هي خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدّساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.