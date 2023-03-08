"التعاون الإسلامي" تُدين جريمة الاحتلال في "جنين" وتطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدّت إلى سقوط ستة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين، واستمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة الفلسطينية، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني.