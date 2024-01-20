العالم
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 25 ألفًا
عدد المصابين يرتفع إلى "62388"
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم "السبت"، بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرّة على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 24 ألفًا و927 فلسطينيًّا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفًا و388 شخصًا، في اليوم الـ106 للحرب على غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الغارات الإسرائيلية قتلت 165 فلسطينيًّا، وأصابت 280 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام والأنقاض، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.