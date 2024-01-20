حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 25 ألفًا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم "السبت"، بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرّة على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 24 ألفًا و927 فلسطينيًّا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفًا و388 شخصًا، في اليوم الـ106 للحرب على غزة.