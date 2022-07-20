"عباس" يحذر من تآكل حل الدولتين بفعل الممارسات الإسرائيلية

وقال "عباس" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل لقاء قمة يجمعهما في باريس: "ننتظر منذ 74 سنة لنتخلص من الاحتلال، ولا يوجد شعب في العالم يعيش تحت الاحتلال الأجنبي إلا نحن"؛ وفقًا لـ"الأناضول".