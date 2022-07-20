"عباس" يحذر من تآكل حل الدولتين بفعل الممارسات الإسرائيلية

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الأربعاء"، من أن خيار حل الدولتين يتآكل بفعل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
وقال "عباس" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل لقاء قمة يجمعهما في باريس: "ننتظر منذ 74 سنة لنتخلص من الاحتلال، ولا يوجد شعب في العالم يعيش تحت الاحتلال الأجنبي إلا نحن"؛ وفقًا لـ"الأناضول".
ودعا الرئيس الفلسطيني الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى الاعتراف بها، بهدف الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان.
من جانبه طالب "ماكرون" بوضع حد للخطوات أحادية الجانب.
ولفت إلى أن سياسة الاستيطان وطرد العائلات تُبعِد إمكانية إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وقال الرئيس الفرنسي: "إن توتر الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية يتطلب منّا أن نعالج الأسباب السياسية العميقة لهذا الوضع الذي دام طويلًا".