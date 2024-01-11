"بلينكن": إقامة دولة فلسطينية أفضل وسيلة لتحقيق استقرار المنطقة

وأضاف "بلينكن" خلال حديثه للصحافيين بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن المنطقة أمام طريقين، الأول سيشهد تكامل إسرائيل، مع ضمانات والتزامات أمنية من دول المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية، على الأقل طريق للوصول إلى تلك الدولة، والطريق الآخر هو الاستمرار في رؤية الإرهاب والعدمية والدمار على يد حماس والحوثيين وحزب الله، وكلهم مدعومون من إيران".