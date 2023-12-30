4 مليارات شهريًا خسائر النقل الإسرائيلي البحري

قال خبير الاقتصاد، خوجا كاوا، إن الحصار الكامل على إمدادات إسرائيل في البحر الأحمر تكلف 10 ملايين دولار يوميًا على الأقل، مبينًا أن تغيير المسار حول إفريقيا "يجعل التجارة غير مربحة".