الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في غزة مقابل وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، إسرائيل إلى تعليق عملياتها العسكرية في غزة مقابل وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".
وقال "بوريل" لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعتقد أن هدنة إنسانية يوازيها الوصول إلى الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كخطوة أولى نحو إطلاق سراحهم هي مبادرة يمكننا العمل عليها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى هدنة إنسانية في القتال بين إسرائيل و"حماس" في غزة المستمر منذ أكثر من ثلاثين يومًا، فيما أعلن بنيامين نتنياهو رفضه الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن.