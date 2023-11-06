الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في غزة مقابل وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى هدنة إنسانية في القتال بين إسرائيل و"حماس" في غزة المستمر منذ أكثر من ثلاثين يومًا، فيما أعلن بنيامين نتنياهو رفضه الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن.