المخابرات السويدية: تهديد روسيا العسكري اقترب من أراضينا

حذَّر جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي اليوم الاثنين من أن "روسيا تُشكِّل تهديدًا عسكريًّا واضحًا في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا".