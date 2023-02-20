العالم

المخابرات السويدية: تهديد روسيا العسكري اقترب من أراضينا

توقَّعت تعزيز قدراتها فيها عندما تسنح الظروف
رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي لينا هالين
رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي لينا هالين
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حذَّر جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي اليوم الاثنين من أن "روسيا تُشكِّل تهديدًا عسكريًّا واضحًا في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا".

وقالت رئيسة الجهاز لينا هالين في مؤتمر صحفي: "لم يعد النظام الأمني الأوروبي كما نعرفه؛ وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوقَّعت لينا هالين أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف ردًّا على طلب تقدمت به السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

روسيا
الأزمة الأوكرانية الروسية
المخابرات السويدية

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