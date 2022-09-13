من جديد.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في الصومال

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر: إن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الصومال ارتفع إلى ٥١٣ ألف طفل، بزيادة ٣٣٪؜؛ وهو ما يعني أن ١٢٧ ألف طفل إضافي معرضون لخطر الموت.