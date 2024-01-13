تكبد 400 ألف دولار.. "ترامب" يخسر قضية اتهم فيها 3 صحفيين بإعداد "مؤامرة خبيثة"

وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى "ترامب"، وفي قرار جديد صدر، أمس، رأي القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع معقول، وأمر "ترامب" بدفع المبلغ بالكامل.