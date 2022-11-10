مصر.. الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، بنحو قرشين أو ثلاثة، ليسجل في البنك المركزي المصري 24.35 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 24.4 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيه للبيع، وفق "البيان" الإماراتية.
وفي بنك مصر سجل الدولار 24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيها للبيع، فيما كان السعر في بنك الإسكندرية 24.35 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 24.37 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع، وفي بنك QNB الأهلي 24.32 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 24.4 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.