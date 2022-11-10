مصر.. الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، بنحو قرشين أو ثلاثة، ليسجل في البنك المركزي المصري 24.35 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.