تنديد غربي بالمناورات العسكرية الصينية حول تايوان

وجاء في بيان مشترك، صادر عن وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أن الوضع "يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة؛ وبالتالي قد يؤدي في النهاية إلى حسابات خاطئة، ومواجهات خطيرة، ونزاعات مفتوحة، وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".