تنديد غربي بالمناورات العسكرية الصينية حول تايوان

ندّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالمناورات العسكرية الصينية حول تايوان؛ فيما وَصَف مسؤول أمريكي رفيع، الأربعاء، تلك المناورات بأنها "غير مسؤولة"؛ محذرًا من خطر خروج الوضع عن السيطرة.
وتفصيلًا، ندد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالمناورات العسكرية الصينية المقرر إجراؤها حول تايوان.
غير أن "بوريل" قال أيضًا إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة "لا مبرر لها".
وأضاف "بوريل"، في تغريدة من بنوم بنه؛ حيث يجري محادثات مع قوى إقليمية: "لا يوجد مبرر لاستخدام زيارةٍ ذريعةً لنشاط عسكري عدائي في مضيق تايوان. إنه أمر طبيعي وروتيني للمشرّعين من بلادنا أن يقوموا بزيارات دولية".
من ناحية ثانية، حذّر وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، الخميس، من أن الأزمة بشأن تايوان، قد تؤدي إلى "نزاعات مفتوحة"، في الوقت الذي تستعد فيه الصين لإجراء مناورات عسكرية ضخمة قبالة الجزيرة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وجاء في بيان مشترك، صادر عن وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أن الوضع "يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة؛ وبالتالي قد يؤدي في النهاية إلى حسابات خاطئة، ومواجهات خطيرة، ونزاعات مفتوحة، وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".