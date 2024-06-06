حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 36654 شهيدًا و83309 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 68 مواطنا، وإصابة 235 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.