"العالم يرجع إلى الخلف" في تحذير أممي.. "موجة فقر وجوع تاريخية"!

ووفقاً للمعطيات المتوافرة لدى أمين عام الأمم المتحدة، يحتاج 339 مليون شخص حول العالم إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، وهو ما يزيد بنسبة 25% عن عام 2022.