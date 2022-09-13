بلينكن: رد إيران على مقترح الاتفاق النووي غير مشجع

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى متاحة"؛ لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.