تسرُّب نحو 200 ألف طن من غاز الميثان من خطوط "نورد ستريم" في بحر البلطيق

حذّر علماء من عدة دول أوروبية من التأثيرات البيئية التي ستنجم عن تسرُّب غاز الميثان في أعقاب انفجار خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا.
كمية كبيرة من الغاز الطبيعي تتسرّب إلى البيئة، حيث امتدت منطقة تسرُّب الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم" في دائرة قطرها 700 متر على الأقل في بحر البلطيق، ما أثار تحذيرات علماء وخبراء في البيئة من التأثيرات الكارثية التي قد تنجم عن التسرُّب.
وقدّرت ألمانيا أن حوالي 300 ألف طن متري من الميثان - أحد أقوى الغازات المسبّبة لاحترار الأرض والاحتباس الحراري - قد دخلت بالفعل في المجال الجوي لكوكب الأرض نتيجة للانفجار، فيما قدّر أندرو باكستر، مدير إستراتيجية الطاقة في صندوق الدفاع البيئي بالدنمارك، أن حوالي 115 ألف طن متري من الميثان قد تسرّبت إلى جو الأرض بالفعل.
ويشير العلماء إلى أن هذا القدر من الغاز سيكون له التأثير نفسه من الانبعاثات الحرارية على مدى 20 عاماً متصلة والناتجة عن حوالي 5.48 مليون سيارة أمريكية.
المسؤولون الألمان والأمريكيون قالوا إن الحادث يبدو وكأنه عمل تخريبي، بحسب ما نشر موقع بلومبيرغ.