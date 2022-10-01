تسرُّب نحو 200 ألف طن من غاز الميثان من خطوط "نورد ستريم" في بحر البلطيق

كمية كبيرة من الغاز الطبيعي تتسرّب إلى البيئة، حيث امتدت منطقة تسرُّب الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم" في دائرة قطرها 700 متر على الأقل في بحر البلطيق، ما أثار تحذيرات علماء وخبراء في البيئة من التأثيرات الكارثية التي قد تنجم عن التسرُّب.