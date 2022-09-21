من على منبر الأمم المتحدة.. "بايدن": واشنطن تدعم انضمام أعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء": "إن الولايات المتحدة تدعم انضمام أعضاء جدد دائمين وغير دائمين في مجلس الأمن، وحان الوقت كي تصبح الأمم المتحدة أكثر شمولًا حتى تتمكّن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم".