من على منبر الأمم المتحدة.. "بايدن": واشنطن تدعم انضمام أعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء": "إن الولايات المتحدة تدعم انضمام أعضاء جدد دائمين وغير دائمين في مجلس الأمن، وحان الوقت كي تصبح الأمم المتحدة أكثر شمولًا حتى تتمكّن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم".
وذكر أن العالم يشهد حربًا قاسية غير ضرورية اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي بشكل عادل ويقبله الجميع، ولا يمكن السيطرة على أراضي دولة بالقوة.
وأشار إلى أن "بوتين" وجه اليوم تهديدات نووية ضد أوكرانيا.
واتهم "بايدن" روسيا بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على محاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي: "منفتحون على معالجة التحديات التي تؤثر على الجميع من بينها التحديات المناخية وتأمين الغذاء".
وأضاف: "إن كلفة التغير المناخي في ارتفاع، وهناك حاجة ماسة لمواجهة هذا التحدي".
ودعا جميع البلدان إلى الامتناع عن حظر الصادرات الغذائية، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تسمح لها بتصدير الغذاء والأسمدة.
وشدد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.
وأعرب عن استعداد بلاده للعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي إذا أقدمت إيران على الوفاء بالتزاماتها.