قطر: المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل وصلت لـ"أقرب نقطة" من تحقيق اتفاق

وأعلنت قطر في وقت سابق أن هناك صفقةً قريبة دون الكشف عن فحواها، في حين أفاد أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس ببعض الأمور بشأن مسألة المفاوضات، قائلًا: إنها تتعلق بهدنة تدوم أيامًا عدة وترتيبات إطلاق سراح الرهائن في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن التفاصيل الكاملة ستنشر عند اكتمال الصفقة.