"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية في دورتها الثامنة، الذي عُقِدَ افتراضيًا اليوم، برئاسة وزير الإعلام المكلّف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور المدير العام للاتحاد الدكتور عمرو الليثي.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن أمله في أن يكون الاجتماع خطوة إلى الأمام نحو استكمال الإصلاحِ المؤسسي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في ضوء التقرير السنوي للاتحاد، والخطة الاستراتيجية لتطوير عمله خلال السنوات الخمس القادمة؛ انسجامًا مع قرارات الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد، الداعية إلى ضرورة تطوير المنظمة وإصلاحِ أجهزتها، لتكونَ قادرةً على التعاطي مع التحديات المختلفة التي تواجه العالم الإسلامي.
وتوجه الأمين العام بخالص الشكر والتقدير للمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا، على احتضانها ودعمها لمقر اتحاد الإذاعات الإسلامية، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الفاعلة تسهم في تعزيز التضامن الإسلامي في مختلف مجالات البث الإذاعي والتلفزيوني.
وثمّن "طه" الجهود التي قام بها الاتحاد تحت قيادته الجديدة خلال العام المنصرم التي شملت مبادرات ونشاطات وبرامج عديدة ومتنوعة أُعِيد من خلالها ترميم مقر الاتحاد بالكامل وتأثيثه وتجهيزه في حُلة جديدة، إلى جانب تأسيس مركز تدريب لتدريب وتأهيل الإعلاميين في الدول الأعضاء بالشراكة مع مؤسسات إعلامية، وتقديم منح تدريبية للإعلاميين، وتأسيس استوديو تلفزيوني متكامل لعمليات الإنتاج الفني لبرامج وأنشطة الاتحاد.