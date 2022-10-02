"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن أمله في أن يكون الاجتماع خطوة إلى الأمام نحو استكمال الإصلاحِ المؤسسي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في ضوء التقرير السنوي للاتحاد، والخطة الاستراتيجية لتطوير عمله خلال السنوات الخمس القادمة؛ انسجامًا مع قرارات الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد، الداعية إلى ضرورة تطوير المنظمة وإصلاحِ أجهزتها، لتكونَ قادرةً على التعاطي مع التحديات المختلفة التي تواجه العالم الإسلامي.