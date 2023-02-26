الخارجية الفلسطينية تُحَذّر من مخاطر اعتداءات المستوطنين

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعميق وتوسيع الاستيطان؛ يُعد جزءًا من عملية الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية، وتقويضًا ممنهجًا لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مطالِبةً المجتمعَ الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته أحادية الجانب لحماية حل الدولتين.