الكويت.. القبض على مواطن كويتي خطط لتفجير معسكرات تابعة للقوات الأمريكية

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت بحجز مواطن كويتي؛ لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس"، أوضحت النيابة العامة أن المتهم نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له، كما تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها؛ بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.