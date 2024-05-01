الكويت.. القبض على مواطن كويتي خطط لتفجير معسكرات تابعة للقوات الأمريكية

وبحسب صحيفة "القبس"، أوضحت النيابة العامة أن المتهم نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له، كما تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها؛ بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.