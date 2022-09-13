تركيا تعلن مغادرة 7 سفن أخرى لموانئ أوكرانيا وفقًا لصفقة الحبوب

وكانت اتفاقية الحبوب التي وُقعت في إسطنبول في 22 من يوليو الماضي، قد نصت على تشكيل تحالف رباعي يتكون من: (روسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والأمم المتحدة)، لتفتيش سفن الحبوب الصادرة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (ومن ضمنها أوديسا)؛ بهدف منع تهريب الأسلحة.