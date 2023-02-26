الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
العالم

بوتين: العالم يجب أن يتغيّر لكن ليس لمصلحة دول بعينها.. الغرب يريد تصفية روسيا

سبق
سبق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يريد تصفية #روسيا ويريد تقسيمها إلى أجزاءٍ صغيرة يسهل السيطرة عليها.

وأضاف: حلف_الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها #أوكرانيا ضد #روسيا، ومن الضروري إخضاع قدرات #بريطانيا و #فرنسا النووية للرقابة.

وتابع: العالم يجب أن يتغيّر، لكن ليس لمصلحة دول بعينها، نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الإستراتيجي.

وأردف: روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.

فلاديمير بوتين
روسيا

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org