العالم
بوتين: العالم يجب أن يتغيّر لكن ليس لمصلحة دول بعينها.. الغرب يريد تصفية روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يريد تصفية #روسيا ويريد تقسيمها إلى أجزاءٍ صغيرة يسهل السيطرة عليها.
وأضاف: حلف_الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها #أوكرانيا ضد #روسيا، ومن الضروري إخضاع قدرات #بريطانيا و #فرنسا النووية للرقابة.
وتابع: العالم يجب أن يتغيّر، لكن ليس لمصلحة دول بعينها، نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الإستراتيجي.
وأردف: روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.