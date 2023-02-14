"البديوي" يبحث مع "معين عبدالملك" آخر تطورات الأوضاع في اليمن

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بدولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم في إمارة دبي, وذلك على هامش مشاركته في انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، خلال الفترة 12 - 15 فبراير 2023م.
وشهد اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية, والدور الكبير الذي يقوم به مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون دعم ومساندة دول المجلس للجمهورية اليمنية, في ظل الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم كافة الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة, لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث, المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.
وشدد على أهمية البناء على تلك الجهود لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره.