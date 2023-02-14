"البديوي" يبحث مع "معين عبدالملك" آخر تطورات الأوضاع في اليمن

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون دعم ومساندة دول المجلس للجمهورية اليمنية, في ظل الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم كافة الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة, لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث, المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.