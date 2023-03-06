كييف تقول إن الجيش الروسي ما زال "يحاول" تطويق باخموت

تواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزاً ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني الذي أكّد في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إنه تم صد "أكثر من 130 هجوماً معادياً" خلال الساعات الـ 24 الماضية في عددٍ من قطاعات الجبهة، ولا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.
وأضافت أن "العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت" من دون أن تضيف أي تفاصيل.
وأكّد المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي؛ لشبكة "سي إن إن" السبت، أن القرى الواقعة شمال باخموت وغربها تعرّضت للهجوم. وكان قد صرح في وقتٍ سابقٍ أن الوضع في باخموت "صعب لكنه تحت السيطرة".
ومعركة باخموت المدينة الصناعية غير المتفق على أهميتها الإستراتيجية، مستمرة منذ الصيف. وأصبحت المدينة رمزاً لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين منذ أشهر.