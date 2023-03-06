كييف تقول إن الجيش الروسي ما زال "يحاول" تطويق باخموت

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إنه تم صد "أكثر من 130 هجوماً معادياً" خلال الساعات الـ 24 الماضية في عددٍ من قطاعات الجبهة، ولا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.