"بايدن" و"ترامب".. مواجهة شبه مؤكدة في الانتخابات الرئاسية بعد حسم هاواي

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمرات الحزبية للحزب الديمقراطي في هاواي، أمس الأربعاء، مما يقربه من الفوز بترشيح حزبه مرة أخرى بعد فوزه في منافسات الثلاثاء الكبير قبل يومين.