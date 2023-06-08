هجوم حديقة الألعاب بفرنسا.. 7 ضحايا بينهم 6 أطفال وسلاح الجريمة "سكين"

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية منفذ الهجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، والذي أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال.
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".
وذكر دارمانان أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا، والدوافع مجهولة.
وأشار إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.
وأصيب صباح اليوم 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، وفق "الفرنسية".
وقال مصدر أمني: إن رجلًا مسلحًا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحًا (07:45 ت غ).