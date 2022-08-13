هادي مطر.. كل ما تريد معرفته عن منفذ الاعتداء على "سلمان رشدي"

ولم تكشف السلطات الأمنية، بحسب سكاي نيوز عربية، أي تفاصيل أخرى عن المشتبه به في تنفيذ الاعتداء، غير أن تقارير إعلامية أكدت أن هادي مطر ولد في كاليفورنيا قبل أن ينتقل إلى نيوجيرسي، كما أفادت التقارير بالعثور على حقيبة ظهر ربما تخص المشتبه به، ولم يعرف محتوياتها بعد.