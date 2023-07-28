نقل زعيمة ميانمار السابقة سو تشي من السجن إلى مبنى حكومي

نُقِلت الزعيمة البورميّة السابقة أونغ سان سو تشي؛ التي أطاح بها انقلابٌ عسكري عام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد به مسؤولٌ في حزبها، الجمعة.