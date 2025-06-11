ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين اكتمل وينتظر مصادقة قادة البلدين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا أن الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من قادة البلدين.
وأوضح ترامب أن بلاده، وضمن بنود الاتفاق، ستسمح مجددًا للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين الجانبين.
وأشار أيضًا إلى أن الصين ستواصل، بموجب الاتفاق، توريد المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز سلاسل التوريد الحيوية في الصناعات الأمريكية.
وفي وقت سابق، صرّح ممثل الصين للتجارة الدولية لي تشنغانغ بأن المفاوضات بين الطرفين اتسمت بالاحترافية والعقلانية والعمق والشفافية، مؤكدًا أن البلدين توصلا من حيث المبدأ إلى إطار عمل لتنفيذ التفاهمات التي نتجت عن المحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين في 5 يونيو، وكذلك خلال محادثات جنيف.
وكان كبار المسؤولين التجاريين في إدارة ترامب قد اجتمعوا مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الإثنين الماضي، حيث ترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورافقه وزير التجارة والممثل التجاري جيميسون غرير.