ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين اكتمل وينتظر مصادقة قادة البلدين

وفي وقت سابق، صرّح ممثل الصين للتجارة الدولية لي تشنغانغ بأن المفاوضات بين الطرفين اتسمت بالاحترافية والعقلانية والعمق والشفافية، مؤكدًا أن البلدين توصلا من حيث المبدأ إلى إطار عمل لتنفيذ التفاهمات التي نتجت عن المحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين في 5 يونيو، وكذلك خلال محادثات جنيف.