"ضابطان وجندي".. معارك غزة تخلف 3 قتلى في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، مقتل ثلاثة من عناصره (ضابطان ورقيب) خلال معارك في غزة، ليرتفع عدد عناصره الذين سقطوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع إلى 161.
وذكر جيش الاحتلال أن تسعة جنود ومدني أصيبوا في شمال إسرائيل من جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نتيجة إطلاق النار في اتجاه منطقة شوميرا... أُصيب أحد المقاتلين بجروح بالغة وثمانية آخرون بجروح متوسطة وطفيفة. وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى".
وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان في وقت سابق من اليوم، أن مقاتليه استهدفوا غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.