"ضابطان وجندي".. معارك غزة تخلف 3 قتلى في صفوف جيش الاحتلال

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان في وقت سابق من اليوم، أن مقاتليه استهدفوا غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.