لماذا غاب الرئيس الفرنسي عن حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين؟

غاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم "السبت"، وافتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حضور قادة ورؤساء حكومات وممثّلي الدول الأعضاء في المجموعة.