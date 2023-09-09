لماذا غاب الرئيس الفرنسي عن حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين؟

غاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم "السبت"، وافتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حضور قادة ورؤساء حكومات وممثّلي الدول الأعضاء في المجموعة.
ويعود غياب "ماكرون" عن افتتاح قمة مجموعة العشرين إلى وصوله متأخرًا إلى الهند بعد الموعد المقرّر لانطلاق القمة؛ بسبب حضوره المباراة الافتتاحية لكأس العالم للركبي التي تنظّمها فرنسا.
ورغم عدم حضوره افتتاح القمة، فمن المقرر، وفقًا لما أعلنه قصر الإليزيه، أن يعقد الرئيس الفرنسي اجتماعات ثنائية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.