هل خططوا للعصيان؟.. "بلينكن" يعترف بتأثير حرب غزة على موظفي "الخارجية"

وقال "بلينكن" في رسالة إلى موظفي وزارة الخارجية: "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم لم يكن الأمر هذه المرة تحديًا على المستوى المهني فحسب، بل على المستوى الشخصي، والولايات المتحدة حزينة على خسارة كل حياة بريئة في هذا النزاع".