هل خططوا للعصيان؟.. "بلينكن" يعترف بتأثير حرب غزة على موظفي "الخارجية"

أقرّ وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بالأثر النفسي الذي تركته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أشارت إلى التخطيط لعصيان داخل الوزارة احتجاجًا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع؛ وفقًا لما أوردته "فرانس برس" اليوم "السبت".
وقال "بلينكن" في رسالة إلى موظفي وزارة الخارجية: "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم لم يكن الأمر هذه المرة تحديًا على المستوى المهني فحسب، بل على المستوى الشخصي، والولايات المتحدة حزينة على خسارة كل حياة بريئة في هذا النزاع".
وأضاف: "لهذا السبب أوضح الرئيس جو بايدن أنه بينما ندعم بالكامل حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ فإن كيفية القيام بذلك مهمة، ومن الضروري احترام المعايير الإنسانية الدولية".
وتابع "بلينكن": "دعونا نتأكد أيضًا من الحفاظ على مساحة النقاش والمعارضة التي تجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل، وأن نوسع نطاقها، أمامنا طريق صعب. وخطر حدوث المزيد من الاضطرابات والصراعات أمر حقيقي".
ولفت إلى الظروف الصعبة التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأمريكي الذي يشعر بعض المنتمين إليه بـ"موجات الخوف والتعصب" التي يولدها النزاع.
وتعهّد المسؤولون الأمريكيون، وفي مقدمتهم الرئيس "جو بايدن" و"بلينكن"، بالدعم الثابت لإسرائيل؛ إذ باركا علنًا ردّ الفعل الانتقامي لإسرائيل على الهجوم المباغت والدامي لحماس في 7 أكتوبر "تشرين الأول"، الذي تضمّن حملة قصف متواصلة على القطاع المكتظّ بالسكان.
وأعلن مسؤول واحد على الأقل استقالته في الخارجية الأمريكية احتجاجًا على نهج إدارة "بايدن" في التعامل مع الأزمة، وبيّن "جوش بول" على موقع "لينكدين" أن استقالته جاءت بسبب الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدتنا الفتّاكة المستمرة لإسرائيل.
وهذا الأسبوع ذكر موقع "هافينغتون بوست" أن موظفي وزارة الخارجية مستاؤون من السياسة الأمريكية حيال النزاع في الشرق الأوسط؛ إذ أفاد أحدهم للموقع عن "عصيان" يجري التخطيط له في الوزارة.