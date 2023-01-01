"أكثر الأعوام دموية".. "إسرائيل" اعتقلت 700 فلسطيني خلال 2022

وأوضحت المؤسسات أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، بلغ 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150طفلًا، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحفيًا.