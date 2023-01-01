"أكثر الأعوام دموية".. "إسرائيل" اعتقلت 700 فلسطيني خلال 2022

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم (الأحد)، بأن "إسرائيل" اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلًا و172 امرأة.
ووصفت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة- القدس في تقريرها السنوي، عام 2022 بأنه كان أكثر الأعوام دمويةً، وكثافةً في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة، وفقًا لـ"رويترز".
وبينت أنه "في بعض الحالات استخدمت "إسرائيل" أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال؛ بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم.
وأوضحت المؤسسات أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، بلغ 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150طفلًا، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحفيًا.