ترامب ينتقد معارضيه الجمهوريين ويعتبرهم "أكثر خطورة من الديمقراطيين"

في مواجهة ظروفٍ سياسية وقانونية غير مواتية، ألقى ترامب البالغ 76 عاماً خطاباً أمام نشطاء ومشرّعين جمهوريين في ولاية نيوهامبشير، قبل ظهوره في تجمُّع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية.