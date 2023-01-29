ترامب ينتقد معارضيه الجمهوريين ويعتبرهم "أكثر خطورة من الديمقراطيين"

تعهّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ السبت، خلال تجمُّع للحزب الجمهوري بمواجهة "المؤسسة السياسية الفاسدة"، فيما يسعى لإنعاش آماله في محاولته الثالثة المتعثّرة حتى الآن للوصول إلى البيت الأبيض.
في مواجهة ظروفٍ سياسية وقانونية غير مواتية، ألقى ترامب البالغ 76 عاماً خطاباً أمام نشطاء ومشرّعين جمهوريين في ولاية نيوهامبشير، قبل ظهوره في تجمُّع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية.
وقال أمام حشد من مئات عدة في منطقة سالم بنيوهامبشير، "نحتاج إلى قائد مستعد لمواجهة القوى التي تلحق الدمار ببلدنا".
وأضاف "نحتاج إلى رئيس مستعد للانطلاق في العمل منذ اليوم الأول" لتوليه المنصب.