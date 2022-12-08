بيانات رسمية.. التضخم في مصر يسجل أعلى مستوى منذ 2017

من ناحية أخرى، أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قدرة الحكومة على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمائة خلال العام المالي 2021 - 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمائة لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.