الدعم يتواصل.. ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها 2.7 مليار يورو

تعتزم ألمانيا إرسال دفعة كبيرة أخرى من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار يورو.
ووفق مجلة دير شبيغل، سيتم التسليم "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، حيث من المخطط إرسال 20 مركبة قتال مشاة إضافية من طراز Marder، و30 دبابة ليوبارد 1، و200 طائرة استطلاع دون طيار، ومركبات لوجستية، وأنظمة دفاع جوي IRIS-T، إضافة إلى ذخيرة لكييف.
وترجّح المجلة أن يتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة يوم الأحد بالتوازي مع منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ جائزة شارلمان في آخن، حيث من المحتمل أن يأتي إلى ألمانيا، بالمقابل لم يتم الإبلاغ عن الزيارة رسمياً.
وكما نقلت روسيا اليوم، في الربع الأول من عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على توريد سلع عسكرية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي يقارب 497 مليون يورو. وفي 25 يناير، أكّد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل لأوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2، ويصدر الإذن إلى دول أخرى لإعادة تصدير هذه المركبات.
وفي فبراير، وافق مجلس الوزراء الألماني على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1A5 إلى كييف، كما قررت ألمانيا تزويد كييف بأربع قطع أخرى من المعدات من مخزون القوات المسلحة الألمانية.