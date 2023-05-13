الدعم يتواصل.. ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها 2.7 مليار يورو

وترجّح المجلة أن يتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة يوم الأحد بالتوازي مع منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ جائزة شارلمان في آخن، حيث من المحتمل أن يأتي إلى ألمانيا، بالمقابل لم يتم الإبلاغ عن الزيارة رسمياً.