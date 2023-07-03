غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا يوم غد الثلاثاء برئاسة مصر؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على مخيم جنين، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.
وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم: "إن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث سُبل التحرك الفعال على المستويَين العربي والدولي؛ لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".