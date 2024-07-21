البيت الأبيض يشيد بإنجازات بايدن: ورث اقتصادًا في حالة سقوط حر

وأوضح: "يتضمن ذلك الاستمرار في خفض التكاليف، وخلق فرص العمل، وحماية الضمان الاجتماعي مع الوقوف ضد أجندة ترامب الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وتدفعنا إلى الركود. وسيواصل النضال من أجل حماية حريات الأمريكيين من الحظر الجذري للإجهاض والهجمات على سيادة القانون".