السودان.. قوات الجيش والدعم السريع تواصلان الاشتباكات والقصف المتبادل بالخرطوم

ودوت انفجارات قوية من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين، فيما يشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطّعة وقصفًا مدفعيًّا.