السودان.. قوات الجيش والدعم السريع تواصلان الاشتباكات والقصف المتبادل بالخرطوم

تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم.
ودوت انفجارات قوية من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين، فيما يشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطّعة وقصفًا مدفعيًّا.
ووفق "روسيا اليوم": نقلت مصادر محلية أن مدفعية الجيش هاجمت مواقع للدعم السريع في محيط قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم؛ ما أدّى لتصاعد أعمدة الدخان في المناطق والأحياء الواقعة جنوب المدينة.
وفي أم درمان غربي العاصمة، قصفت مدفعيةُ الجيش السوداني منذ الساعات الأولى للصباح مواقعَ قوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة، وبالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتَي الخرطوم بحري وأم درمان.