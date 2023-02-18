المبنى المقاوم للزلازل انهار كقطع "دومينو".. غضب تركي عنوانه "الفردوس"

وبحسب وثائق قضائية أطلعت عليها الأناضول، قال محامي كوسكون، كوبرا كالكان كولاك أوغلو، للادعاء العام "الجمهور يبحث عن مجرم، عن مذنب. تم اختيار موكلي ليكون هذا الجاني". وأضاف المحامي أن موكله ينفى ارتكاب أي مخالفة، ونقلت الأناضول عن "كوسكون" قوله للادعاء العام، إن المبنى متين وحصل على جميع التراخيص اللازمة.