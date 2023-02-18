المبنى المقاوم للزلازل انهار كقطع "دومينو".. غضب تركي عنوانه "الفردوس"

اعتقد سكان مجمع سكني فاخر في جنوب تركيا أن شققهم "مقاومة للزلازل" حتى انهار المبنى مثل قطعة دومينو في الزلزال المدمّر الذي وقع الأسبوع الماضي وتسبّب في مقتل المئات من سكان المجمع.
وأصبح المجمع السكني "رونيسانس ريزيدانس" الذي وصفته الإعلانات بأنه "قطعة من الفردوس" لدى افتتاحه قبل عشر سنوات محور الغضب الشعبي.
ووقف الناجون بجانب أكوامٍ من الأنقاض كانت ذات يوم مبنى مؤلفاً من 249 شقة في انتظار أخبار أحبائهم مع تواري آمال بقائهم على قيد الحياة.
وقال حمزة الباسلان (47 عاماً) وهو صائغ مجوهرات "عاش شقيقي هنا عشر سنوات.. قيل إنها آمنة من الزلزال، لكن يمكنك رؤية النتيجة"، وأضاف: "تمّ تقديمه على أنه أجمل سكن في العالم. إنه في حالة مروّعة. لا يوجد فيه أسمنت ولا حديد مناسب. إنه جحيم حقيقي".
وبعد 11 يوماً من وقوع الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا وترك ملايين آخرين بلا مأوى، يتزايد الغضب بشأن ما يعده الأتراك ممارسات بناء فاسدة وتطوير عمراني معيبة بشدة.
وتقدر وزارة التطوير العمراني في تركيا أن 84700 مبنى انهار أو تضرر بشدة، بينما انهارت مباني مجمع رونيسانس ريزيدانس السكني، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة بالقرب من المجمع.
وقالت امرأة فقدت ابنتيها تحت الأنقاض "استأجرنا هذا المكان كمكان للنخبة، ومكان آمن"، فيما يعتقد أيضاً أن لاعب كرة القدم الدولي الغاني المفقود كريستيان إتسو الذي لعب لنادي هاتاي سبور المحلي قد عاش في المجمع، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
واتهم عشرات الأشخاص الذين أجرت "رويترز" معهم مقابلات في مدينة هاتاي التي بها المجمع، المقاولين باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة، واتهموا السلطات بالتهاون في إنشاءات دون المستوى.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محمد يسار كوسكون، مطور المجمع، اعتُقل في مطار إسطنبول، بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجبل الأسود مساء يوم الجمعة الماضي.
وبحسب وثائق قضائية أطلعت عليها الأناضول، قال محامي كوسكون، كوبرا كالكان كولاك أوغلو، للادعاء العام "الجمهور يبحث عن مجرم، عن مذنب. تم اختيار موكلي ليكون هذا الجاني". وأضاف المحامي أن موكله ينفى ارتكاب أي مخالفة، ونقلت الأناضول عن "كوسكون" قوله للادعاء العام، إن المبنى متين وحصل على جميع التراخيص اللازمة.
وتعهدت تركيا بالتحقيق في انهيار مبانٍ وتحقّق مع 246 مشتبها فيهم حتى الآن، بينهم مطورو عقارات و27 منهم تحتجزهم الشرطة.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ "لن تتم إزالة الأنقاض من دون جمع الأدلة. وسيجري تقييم كل مَن كان مسؤولاً عن إنشاء وتشطيب واستخدام المباني".