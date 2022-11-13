قمة أمريكية صينية غدًا .. هل ينتهي التوتر بين البلدين؟

تتصدر القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، غدًا (الاثنين)، أعمال تحضيرات قمة مجموعة العشرين التي تعقد، الثلاثاء، في جزيرة بالي في إندونيسيا.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بالي، اليوم على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" للمشاركة في القمة، وفقًا لـ"رويترز".
وسيلتقي "بايدن" نظيره الصيني شي جين بينج، في أول قمة ثنائية مباشرة منذ انتخاب "بايدن" رئيسًا للولايات المتحدة.
وذكر "بايدن"، أنّه سيسعى إلى تحديد "خطوط حمر" في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين، قبل قمة مجموعة العشرين التي تتّسم على ما يبدو بانقسامات عميقة.