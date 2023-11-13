قصف للمقابر وشهداء المستشفيات بلا مدافن.. جرائم إسرائيل تتواصل في غزة لليوم الـ38

استشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا، وبحرًا، وجوًا، فيما لا يزال الآلاف عالقين في المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرون باتوا "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.