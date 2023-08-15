"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى محاسبته

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بشدة استمرار الجرائم النكراء التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي أدت هذا اليوم إلى شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.