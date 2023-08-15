"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى محاسبته

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بشدة استمرار الجرائم النكراء التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي أدت هذا اليوم إلى شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وعدت المنظمة ذلك امتدادًا لحرب مفتوحة وإرهابًا منظمًا ترتكبه إسرائيل بقوة الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحمَّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.