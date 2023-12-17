36 قتيلًا في غارات إسرائيلية على منزلين في شمال ووسط غزة

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بمقتل 36 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات؛ جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلين في شمال ووسط قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت 24 قتيلًا، و90 جريحًا على الأقل؛ جراء تدمير الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة شهاب في جباليا، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.
كما أشارت الوكالة الإعلامية الفلسطينية إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع؛ ما أدى لمقتل نحو 12 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.