36 قتيلًا في غارات إسرائيلية على منزلين في شمال ووسط غزة

كما أشارت الوكالة الإعلامية الفلسطينية إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع؛ ما أدى لمقتل نحو 12 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.