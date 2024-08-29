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4 مجازر جديدة للاحتلال ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40602 شهيد

أغلبيتهم من الأطفال والنساء ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض دون الوصول لهم
4 مجازر جديدة للاحتلال ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40602 شهيد
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ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 68 مواطنًا، وإصابة 77 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40602 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 93855 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت وفق وكالة "وفا" للأنباء أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فلسطين
غزة

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