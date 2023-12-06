وكالة بريطانية تعلن تلقّيها تقارير عن حادث غرب ميناء الحديدة اليمني

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول الحادث المذكور، الذي يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي.