وكالة بريطانية تعلن تلقّيها تقارير عن حادث غرب ميناء الحديدة اليمني

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقّيها تقارير عن حادث يتعلّق بطائرة دون طيار مشتبه بها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، اليوم "الأربعاء".
وحذّرت الوكالة السفن العابرة في المنطقة لتوخّي الحذر؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبها ذكرت شركةُ "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أنها على علم بحادث "المسيّرة" في نفس المنطقة، وأنها تحقّق في الأمر.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول الحادث المذكور، الذي يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي.
وأعلنت جماعةُ الحوثيين في اليمن، الأحد الماضي، مسؤوليتَها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.