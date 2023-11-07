"أثناء جلسة تلاوة".. مسلّحون يقتلون "13" تلميذًا بالرصاص شمال نيجيريا

قتل مسلحون من عصابات إجرامية "13" تلميذًا في مدرسة، خلال مراسم للاحتفال بذكرى المولد النبوي، في ولاية كاتسينا في شمال غرب نيجيريا؛ بحسب ما أعلن المسؤول المحلي "حبيب عبد القادر"، اليوم "الثلاثاء".
وأوضح "عبدالقادر" أن عددًا من المسلّحين اقتحموا على متن دراجات نارية قريةَ "كوسا" في منطقة موساوا، حوالي الساعة "21,30 ت غ"، وفتحوا النار على التلاميذ الذين كانوا يحتفلون بعيد المولد وسط القرية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: أن قطّاع الطرق فتحوا النار على تجمّع للتلامذة خلال جلسة التلاوة، وقتلوا "13" منهم، وأصابوا "20" بجروح.
وبيّن أن خمسة من المصابين يتلقّون العلاج في مستشفى في موساوا، بينما نقل "15" مصابًا اعتبرت جروحهم خطيرة، إلى منشأة طبية أكبر في عاصمة الولاية كاتسينا، على بعد 100 كيلومتر.
وأشار إلى أن لجانَ الأمن الأهلية في القرية واجهوا قطّاع الطرق وأجبروهم على الفرار إلى الغابة.
وتعود جذور العنف في شمال غرب نيجيريا إلى النزاع بين الرعاة الرحّل والمزارعين على الأراضي والموارد، لكنه تحوّل إلى عمليات إجرام أوسع.
ويشكّل السكانُ مجموعات لجان شعبية تدافع عن نفسها لحماية القرى، فيما تنفّذ عصابات هجمات انتقامية ضدّ مجتمعات منافسة تشمل عادة عمليات خطف واسعة النطاق مقابل الحصول على فديات أو الضغط لأمور أخرى.