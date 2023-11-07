"أثناء جلسة تلاوة".. مسلّحون يقتلون "13" تلميذًا بالرصاص شمال نيجيريا

وأوضح "عبدالقادر" أن عددًا من المسلّحين اقتحموا على متن دراجات نارية قريةَ "كوسا" في منطقة موساوا، حوالي الساعة "21,30 ت غ"، وفتحوا النار على التلاميذ الذين كانوا يحتفلون بعيد المولد وسط القرية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".