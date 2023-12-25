هآرتس الإسرائيلية: "أوقفوا القتل الجماعي في غزة"

وتقول الصحيفة إنه "يجب التمييز بين ضرب حماس وإيذاء المدنيين، خاصة مع وجود 129 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة. فعدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر بلغ أكثر من 20 ألفاً، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وهذا يعادل حوالي واحد في المئة من سكان القطاع".